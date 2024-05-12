عاجل.. رئيس المجلس الأوروبي يدعو نتنياهو لاحترام القانون الإنساني الدولي

اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، السبت، أن أوامر إسرائيل بإجلاء المدنيين الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مدينة رفح، في جنوب قطاع غزة «غير مقبولة».

ودعا «ميشال» حكومة نتنياهو في رسالة عبر منصة إكس إلى احترام القانون الإنساني الدولي.

وفي السياق؛ قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم السبت، إن شن إسرائيل هجوما بريا على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة سيكون عملا غير مسؤول وسيؤدي إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين.

وأضاف شولتس خلال فعالية تم بثها عبر الإنترنت ونظمتها مجموعة آر.إن.دي الألمانية الصحفية «نعتقد أن الهجوم على رفح سيكون غير مسؤول. ونحذر منه».

وتابع «لا نعتقد أن هناك أي نهج لا يؤدي في نهاية المطاف إلى خسائر لا تصدق في أرواح المدنيين الأبرياء».

وعلى الرغم من الضغوط الأمريكية الشديدة والقلق الذي عبر عنه السكان والمنظمات الإنسانية، قالت إسرائيل إنها ستواصل توغلها في رفح، حيث لجأ أكثر من مليون نازح خلال الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر.