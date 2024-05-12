بكتيريا تسبب التسمم.. قصة «المايونيز» الذي تصدر محركات البحث بسبب مطعم الرياض!

تصدر مصطلح «المايونيز»، تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وهذا بسبب مطعم شهير في الرياض بعد تعرض أشخاص للتسمم والإصابة ببكتيريا كلوستريديوم بوتولينوم.

وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، عن الإجراءات التي تتخذ بشأن المادة المسببة لحالات التسمم، والتي حدثت بأحد مطاعم العاصمة الرياض مؤخرا.

وبعد ظهور إحدى نتائج التحاليل المخبرية والتي نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيان الوزارة، اليوم، قالت: «وفقًا لما ورد من الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستمرارًا للإجراءات التي تعمل عليها الجهات الحكومية بشأن ظهور حالات التسمم في مطعم (همبرقيني) بمدينة الرياض مؤخرًا، فقد أظهرت إحدى نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها الهيئة، وجود بكتيريا (كلوستريديوم بوتولينوم) المسببة للتسمم الوشيجي في عينة من مادة (المايونيز) من ماركة (BON TUM) في منتجات المنشأة الغذائية المُشار إليها».

وتابعت: «تم التعاون بين الوزارة والهيئة والجهات ذات العلاقة، باتخاذ إجراءات إضافية لما تم عمله سابقًا».

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ان هناك بعض الإجراءات التي تم اتخاذها والتي تضمنت التالي:-

- إيقاف توزيع المُنتج المذكور «المايونيز»

- سحب المنتج من الأسواق والمنشآت الغذائية في جميع مدن المملكة

- إيقاف المصنع تمهيدًا لتطبيق الإجراءات النظامية.

- سحب كميات المنتج المتبقية في المصنع بجميع التشغيلات وكل تواريخ الصلاحية.

- إشعار جميع عملاء المصنع من مطاعم ومنشآت غذائية بإتلاف جميع ما لديهم من كميات.

- مواصلة عمليات الرصد والحملات الرقابية على مستوى جميع مدن المملكة من قبل الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة، وبما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك.