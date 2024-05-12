بث مباشر.. "أرسنال" يصطدم بـ "مانشستر يونايتد" فى صراع التتويج بالدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر يونايتد، نظيره فريق أرسنال، فى مواجهة مرتقبة في السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023 – 2024.



مان يونايتد ضد أرسنال



ويمتلك أرسنال 83 نقطة خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد، في المركز الثامن بجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 54 نقطة.

ويترقب الجميع مواجهة الليلة، والتي يسعى خلالها مانشستر يونايتد للعودة إلى نغمة الانتصارات فى البطولة، التي غابت عنه فى آخر جولتين، فى محاولة لتفادي تحقيق أسوأ مركز للفريق بجدول ترتيب المسابقة في عهد البريميرليج منذ موسم 1992 – 1993.

وحقق مانشستر يونايتد فوزا وحيدا على شيفيلد يونايتد، متذيل الترتيب الذي تأكد هبوطه للدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، في مبارياته السبع الأخيرة في البطولة، مقابل 4 تعادلات وخسارتين، والتي كان آخرها الهزيمة المدوية، برباعية نظيفة، أمام مضيفه كريستال بالاس، ويطمح يونايتد، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري الإنجليزي برصيد 20 لقبا، للفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة في المسابقة هذا الموسم، لتفادي الغياب عن المسابقات القارية في الموسم المقبل.

مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال



ومن المنتظر أن يستعيد مانشستر يونايتد خدمات قائده البرتغالي برونو فرنانديز وسكوت مكتوميناي في مواجهة الليلة بعد تعافيهما من الإصابة، والتي أبعدتهما عن مواجهة كريستال بالاس الأخيرة، والتي خسرها الفريق بنتيجة 4 – 0، بينما أكد تين هاج، في المؤتمر الصحفي للمباراة، تجدد إصابة لاعب ماسون ماونت، وتعرض الظهير الأيسر لوك شو لانتكاسة في مرحلة تعافيه من الإصابة.

بينما يسعى أرسنال لمواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق فوزه الخامس على التوالي، لتعزيز آماله فى المنافسة على اللقب، رغم صعوبة المهمة التى تنتظره، ويبحث آرسنال عن تحقيق فوزه الأول على مانشستر يونايتد فى معقله منذ الأول من نوفمبر 2020، وكان الفريق اللندني قد حقق الفوز في لقاء الدور الأول بالموسم الحالي بنتيجة 3 – 1.

ويواجه فريق الجانرز خطر افتقاد نجمه بوكايو ساكا في مباراة الليلة، بالإضافة إلى المدافع الياباني تومياسو، بسبب عدم الجاهزية البدنية.

تاريخ مواجهات مان يونايتد ضد أرسنال



وتحمل هذه المواجهة الرقم 210 في تاريخ لقاءات الفريقين في الدوري الإنجليزي، حيث يمتلك مانشستر يونايتد الأفضلية في المواجهات السابقة بتحقيقه الفوز في 85 مباراة، مقابل 75 انتصارًا لآرسنال، فيما حسم التعادل 49 لقاء، وسجل لاعبو اليونايتد 315 هدفا، مقابل 294 هدفا لآرسنال.

وفي جميع المسابقات، التقى الفريقان في 240 لقاء بجميع المسابقات، حقق خلالها يونايتد 99 فوزا، مقابل 88 انتصارًا لآرسنال، وخيم التعادل على 53 مباراة، وأحرز لاعبو مانشستر 364 هدفا، مقابل 343 هدفا للاعبي آرسنال.