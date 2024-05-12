مدرب دورتموند يبرر الهزيمة أمام ماينز قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
دورتموند
دورتموند

برر المدرب إدين تريزيتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، أسباب هزيمة فريقه أمام ماينز فى دوري الدرجة الأولى الألماني، في ظل افتقاره إلى الدافع لتحقيق الاستقرار فى مستوى الأداء.

مدرب دورتموند يبرر الهزيمة أمام ماينز قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

وقرر المدرب إدين تريزيتش بدء المباراة بتشكيل أغلبه من اللاعبين البدلاء من أجل إراحة عدد من النجوم قبل المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف "دعونا نتحدث عن الأسبوع الماضي، كنا الفريق الذي يتأخر دائمًا في الاستحواذ على الكرة ويفقدها دائمًا في الالتحامات، لذا كانت الهزيمة مستحقة، استبسل ماينز في كل شبر من الملعب ولم يتركنا نستحوذ على الكرة بسلام، بينما فعلنا نحن ذلك".

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وأتم: "أظهرنا أن بإمكاننا تقديم أداء جيد وناضج، لكننا لم نثبت ذلك بغض النظر عن الخصم والمنافسة وأيام الأسبوع والملعب، وهذا ما يجعلني غاضبًا، لدينا الكثير ولا يمكننا تقديمه في أرض الملعب في كل مرة".
 

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