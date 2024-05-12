مارسيل كولر يحدد برنامج رحلة الأهلي إلى تونس

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، برنامج رحلة الفريق إلى تونس لخوض مباراة الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

وقرر كولر، سفر بعثة الأهلي إلى تونس في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، حيث يتدرب الفريق مرتين في تونس يومي الخميس والجمعة وفقا لاتفاق المدير الفني مع خالد بيبو مدير الكرة بالفريق.

ومن المنتظر أن يعود فريق الأهلي، مباشرةً عقب انتهاء المباراة إلي القاهرة حيث تغادر البعثة من ملعب رادس إلى المطار، على أن يتم الاستعداد مباشرةً لمباراة الإياب المقرر لها على استاد القاهرة الدولي.

ويسافر خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإداري، إلى تونس قبل بعثة الفريق بيومين تقريبًا من أجل ترتيب كافة الأمور التنسيقية الخاصة برحلة الفريق، والاطمئنان على فندق الإقامة وملاعب التدريب.

وتقرر أن يواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد رادس بتونس الساعة العاشرة مساءً يوم 18 مايو الجاري، على أن تكون مواجهة الإياب في الثامنة مساء يوم 25 من نفس الشهر، على استاد القاهرة الدولي.

