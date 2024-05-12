اليوم.. بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" لحاجزيها بمدينة القاهرة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر لحاجزيها بمنطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى، مسلسل رقم ( 3 – 4 - 5 ) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 12/5/2024، وحتى يوم الأربعاء الموافق 29/5/2024، في أيام محددة.


وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الأحد 12/5/2024، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الثلاثاء 14/5/2024، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الخميس 16/5/2024، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الأحد 19/5/2024.


وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 183، يوم الإثنين 20/5/2024، ووحدات العمارة رقم 184، يوم الثلاثاء 21/5/2024، ووحدات العمارة رقم 175، يوم الأربعاء 22/5/2024، ووحدات العمارة رقم 158، يوم الخميس 23/5/2024. 


وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 181، يوم الأحد 26/5/2024، ووحدات العمارة رقم 192، يوم الإثنين 27/5/2024، ووحدات العمارة رقم 182، يوم الثلاثاء 28/5/2024، ووحدات العمارة رقم 196، يوم الأربعاء 29/5/2024. 


وأضاف الغيطى أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد)، وذلك  لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
 

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