"إيتيدا" تفتح باب التسجيل في برنامج "هي رائدة"

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) عن فتح باب التسجيل في برنامج "هي رائدة". 

ويهدف البرنامج إلى تدريب رائدات الأعمال في جميع محافظات مصر على منهجيات الشركات والأعمال الناشئة ومفاهيمها، ويستهدف رائدات الأعمال ممن لديهن فكرة مشروع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل موقع إلكتروني أو تطبيق للهاتف المحمول أو برمجيات أو منصات إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى أي مشروع يمكن الترويج له بواسطة واجهة تسويق رقمي، مثل الحرف اليدوية وأدوات "افعلها بنفسك" (DIY) وغير ذلك. ويقدم البرنامج الذي يستمر لمدة ستة أيام أساسيات المالية والتسويق والعرض التقديمي الاحترافي، كما يتم تقديم جلسة توجيه فردي لدفع الشركات الناشئة.

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