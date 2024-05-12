اختتام فاعليات قمة شركات ناشئة بلا حدود.. وفوز 3 شركات بجائزة محمود أبو شاويش

الاقتصاد
بوابة الفجر

اختتمت الدورة الخامسة لقمة "شركات ناشئة بلا حدود -Startups Without Borders" التي تم عقدها في القاهرة خلال يومي 10 و11 مايو الجاري، بمشاركة 5500 مستثمر ورائد اعمال من مختلف القطاعات وشهدت تنظيم 560 لقاء بين المستثمرين ورواد الاعمال وفعالياتها بنجاح وسط مشاركة فعالة ومكثفة لعدد من المستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال والخبراء والمهتمين بقطاع الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم.


وحظيت القمة باهتمام كبير حيث سلطت الضوء على مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بقطاع الشركات الناشئة وكيفية تهيئة المناخ لهم للاستثمار ونمو أعمالهم، حيث قدمت فرصة حقيقية لرواد الأعمال للتواصل وتبادل الخبرات واكتساب المعرفة اللازمة لبناء مشروعات تجارية ناجحة ذات نطاق عالمي.


وفى ختام القمة أعلنت فالنتينا بريمو، مؤسسة قمة "شركات ناشئة بلا حدود Startups Without Borders" عن فوز ثلاثة شركات ناشئة بجائزة محمود أبو شاويش وجاء في المركز الأول “Oqoodi” وفي المركز الثاني  “i Clinic”المركز الثالث  ”Gaza Workspace”  وسيحظى الفائزين بفرصة لعرض مشروعاتهم في إيطاليا.

ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

محامون: النائب العام يأمر بإيقاف مركز تكوين

عاجل| بلينكن: لن ندعم عملية عسكرية برفح دون خطة لإبعاد المدنيين عن الأذى

"شاهد مجانى أقوى مواجهة" بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال فى بطولة الدوري الإنجليزي..كورة لايف بدون تقطيع

بث مباشر الآن لقاء Nahdat Burkanx Zamalek..الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية دون تقطيع

لهذا السبب.. محمد علاء يهاجم دراما أحمد العوضى

اجتماع عاجل يحسم الأمر.. مودريتش يثير التكهنات بشأن مستقبله مع ريال مدريد

يلا كورة..بث مباشر نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان تويتر مشاهدة حصرية دون تقطيع

ارتفاع البسلة وانخفاض البصل في سوق العبور.. أسعار الخضراوات اليوم