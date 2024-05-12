اختتام فاعليات قمة شركات ناشئة بلا حدود.. وفوز 3 شركات بجائزة محمود أبو شاويش

اختتمت الدورة الخامسة لقمة "شركات ناشئة بلا حدود -Startups Without Borders" التي تم عقدها في القاهرة خلال يومي 10 و11 مايو الجاري، بمشاركة 5500 مستثمر ورائد اعمال من مختلف القطاعات وشهدت تنظيم 560 لقاء بين المستثمرين ورواد الاعمال وفعالياتها بنجاح وسط مشاركة فعالة ومكثفة لعدد من المستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال والخبراء والمهتمين بقطاع الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم.



وحظيت القمة باهتمام كبير حيث سلطت الضوء على مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بقطاع الشركات الناشئة وكيفية تهيئة المناخ لهم للاستثمار ونمو أعمالهم، حيث قدمت فرصة حقيقية لرواد الأعمال للتواصل وتبادل الخبرات واكتساب المعرفة اللازمة لبناء مشروعات تجارية ناجحة ذات نطاق عالمي.



وفى ختام القمة أعلنت فالنتينا بريمو، مؤسسة قمة "شركات ناشئة بلا حدود Startups Without Borders" عن فوز ثلاثة شركات ناشئة بجائزة محمود أبو شاويش وجاء في المركز الأول “Oqoodi” وفي المركز الثاني “i Clinic”المركز الثالث ”Gaza Workspace” وسيحظى الفائزين بفرصة لعرض مشروعاتهم في إيطاليا.