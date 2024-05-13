مدحت عبد الهادي يوجه رسالة لإدارة الزمالك قبل مباراة العودة في القاهرة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

طالب مدحت عبد الهادي، نجم الزمالك السابق إدارة الزمالك بتوفير مناخ جيد استعدادًا لمباراة العودة أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق فريق نهضة بركان الفوز بهدفين مقابل هدف على الزمالك، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في الملعب البلدي ببركان في إطار ذهاب نهائي بطولة كاس الكونفدرالية الأفريقية 2023 - 2024.

وقال مدحت عبد الهادي في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا " مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور":"على مجلس إدارة نادي الزمالك توفير مناخ جيد للاعبين والإدارة الفنية استعدادًا لمباراة الإياب في اقلاهرة".

وتابع: "لا بد على جوميز أن يضع أكثر من سيناريو استعدادًا للفريق المغربي، والفريق يحتاج للهدوء والاستعداد بشكل جيد لمباراة العودة".

وأكمل: "كنت أتمنى تواجد مصطفى شلبي مع الزمالك، كان سيكون له أدوار هجومية أكثر من سامسون".

واختتم: "أتوقع أن يفوز الزمالك بنتيجة 2-0 في مباراة العودة في القاهرة".

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