موقف محمد صلاح من معسكر منتخب مصر المقبل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أوضح بأن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، سوف يتواجد بمعسكر المنتخب الوطني، خلال يونيو المقبل استعدادًا لتصفيات كأس العالم.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "وزير الشباب والرياضة أكد أنه لا توجد أي أزمات بين صلاح والجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن المدير الفني".

وأضاف أمير هشام: "وزير الرياضة طالب بتوفير أجواء هادئه للجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، من أجل المساعدة على تحقيق طموحات الجماهير".

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