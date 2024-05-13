ثلاثة لاعبين مصريين ينضمون إلى الجولة الثالثة من بطولة CIB العالم للإسكواش في نادي بالم هيلز

التحق 4 لاعبين مصريين، للجولة الثالثة من بطولة CIB الدولية للإسكواش، المقامة على ملاعب نادي بالم هيلز الرياضي بمدينة السادس من أكتوبر، تحت رعاية البنك التجاري الدولي-مصر، وشركة بالم هيلز للتعمير، بمشاركة 64 لاعبة.

حيث استهلت مباريات اليوم بفوز اللاعب المصري يوسف سليمان المصنف 11 عالميا الفوز على اللاعب المصري يحيى النواساني لاعب نادي وادي دجلة بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-2) (11-7) (11-5)، وتغلب اللاعب المصري مازن هشام المصنف 6 عالميًا على اللاعب الفرنسي لوكاس سيرمي بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-8) (12-10) (11-8)، وفاز اللاعب المصري مصطفى عسل المصنف 3 عالميًا ولاعب النادي الأهلي، على اللاعب السويسري نيكولاس مولر بنتيجة (3-0)، بواقع نقاط (11-2) (11-3) (11-3).

وحقق اللاعب جويل ماكين المصنف 10 عالميًا الذي الفوز على اللاعب الإنجليزي كيرتس مالك بنتيجة (3-0)، بواقع نقاط (13-11) (11-5) (11-7).

واستكمالًا لمنافسات الرجال في اليوم الثاني من الجولة الثانية، تغلب اللاعب الماليزي إيان ياو نغ على اللاعب الياباني ريونوسوكي تسوكوي بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-1) (11-5) (11-9)، كما فاز اللاعب النيوزيلندي بول كول -المصنف الثاني عالميا - على اللاعب المكسيكي ليونيل كارديناس بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-6) (11-5) (11-4)، ليتأهل "ياو نغ" لمواجهة "كول" في الجولة الثالثة.

واختتمت مباريات اليوم، بمباريات كلًا من اللاعب الإنجليزي محمد الشوربجي المصنف 7 عالميا واللاعب الهندي راميت تاندون، والتي استطاع "الشوربجي" خلالها بحجز مقعده في الجولة الثالثة بالتغلب على "تاندون" بنتيجة )3-0) بواقع نقاط (11-8) (4-3) عقب انسحاب "تاندون" للإصابة، ومباراة اللاعب الإنجليزي مروان الشوربجي المصنف 10 عالميًا الذي تغلب على اللاعب المصري فارس دسوقي المصنف 17 عالميا بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-6) (11-5) (11-6)، ليتأهل كلًا من "محمد الشوربجي" لمواجهة منافسة "مروان الشوربجي" في الجولة الثالثة.

وبانتهاء منافسات اليوم الثاني من الجولة الثانية وبهذا، يكمل سبعة لاعبين مصريين مشوارهم نحو الجولة الثالثة التي ستنطلق غدًا الإثنين.

وتقام بطولة CIB الدولية للإسكواش، تحت رعاية البنك التجاري الدولي-مصر، وشركة بالم هيلز للتعمير، خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو، بمشاركة 128 لاعب ولاعبة من 21 دولة بمجموع جوائز مالية تقدر بـ50 مليون جنية مصري، وهي أعلى جوائز مالية في تاريخ البطولة.

وسبق للبنك التجاري الدولي «CIB»، رعاية عددًا من كبرى بطولات الإسكواش أبرزها بطولة العالم PSA للسيدات لعام 2019-20، والبطولة المشتركة للرجال والسيدات لعام 2021-22، إضافة إلى العديد من بطولات PSA العالمية الأخرى التي نُظمت في مصر.

وتأتي استضافة شركة بالم هيلز لبطولة CIB العالم للإسكواش 2024 بنادي بالم هيلز الرياضي، تماشيًا مع استراتيجية شركة بالم هيلز للاستثمار الرياضي، بهدف دعم اللاعبين المصريين والمساهمة في تعزيز مكانة مصر الريادية في رياضة الإسكواش، ودعم المواهب في لعبة الإسكواش للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.



