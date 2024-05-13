مصر تشارك في اجتماعات الفريقين الإقليميين للمنطقتين العربية والأفريقية للجنة الدراسات تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي

تشارك مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بُعد في اجتماع الفريق الإقليمي للمنطقة العربية التابع للجنة الدراسات 5 بقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، المنعقد في الفترة من 13 إلى 16 مايو في مسقط، عُمان.



وشاركت الوزارة أيضًا في اجتماع الفريق الإقليمي لإفريقيا التابع للجنة الدراسات 5، الذي انعقد في الفترة من 7 إلى 9 مايو في واغادوغو، بوركينا فاسو.



وتتولى وزارة الاتصالات منصب نائب الرئيس لكلٍ من الفريق الإقليمي للمنطقة العربية والفريق الإقليمي لإفريقيا.



وجدير بالذكر أن لجنة الدراسات 5 هي اللجنة المسؤولة عن دراسة المجالات الكهرومغناطيسية والقضايا البيئية والعمل المناخي والرقمنة المستدامة والاقتصاد الدائري. وتتولى اللجنة صياغة المعايير الدولية (توصيات قطاع تقييس الاتصالات) والنصوص ذات الصلة، وتوفر هذه المعايير والنصوص إرشادات ومواصفات للاستخدام الآمن والمستدام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مثل الهواتف المحمولة) والمعدات (مثل المحوّلات والكابلات) والتركيب (مثل المحطات القاعدية الصغيرة ومراكز البيانات).