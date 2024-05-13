ألذ وأسهل وصفة فشار بالكراميل ..أعمليها في بيتك

يعد الفشار واحدًا من أكثر المسليات شيوعًا في العالم بسبب سهولة إعداده في المنزل، وتنمو حجمه بشكل كبير عندما ينضج. بفضل تنوع النكهات التي يمكن إضافتها، يعد الفشار بالكراميل من الأكثر شهرة، والذي يعتبره البعض صعب التحضير، مما يجعلهم يفضلون شراؤه جاهزًا. ولكن في هذه الوصفة، سنعرض كيفية تحضير الفشار بالكراميل بسهولة في المنزل، فتابعونا.

مقادير الفشار بالكراميل

المقادير بسيطة وهي:

نصف كوب من ذرة الفشار.

ربع كوب من أحد أنواع الزيوت النباتية (مثل زيت الذرة).

رشه قرفة مطحونة.

رشه ملح.

ربع كوب سكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

طريقة تحضير الفشار بالكراميل

طريقة التحضير بسيطة

في البداية أذيبي الزبدة واتركيها جانبًا.

ضعي الزيت في قدر عميق وضعيه على نار عالية حتى يسخن الزيت ثم بعدها أضيفي الفشار.

أخفضي حرارة النار من متوسطة إلى هادئة وغطي القدر حتى يحافظ على الحرارة بداخله، واتركيه لعدة دقائق حتى يبدأ في الفرقعة.

حين يتوقف الفشار عن الفرقعة أضيفي في وعاء صغير السكر ورشة الملح ورشة القرفة المطحونة واخلطيها جيدًا.

ثم أضيفي الزبدة الذائبة إليها وامزجيها جيدًا مع باقي المكونات.

أبعدي قدر الفشار عن النار ثم اسكبي مكونات الوعاء الصغير فوقه وقلبي المكونات جيدًا لعدة ثواني ثم غطي القدر من جديد لمدة ثلاثين إلى أربعين ثانية.

قلبي المكونات مرة أخرى وتأكدي أن طبقة السكر والزبدة والقرفة قد غطت كل حبات الفشار بشكل متساوي وأنه قد امتزج وتشرب النكهات بشكل جيد.

ثم قدميه ساخن أو دافئ وبالهناء والشفاء.