تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات بجودة عالية لمتابعة أغاني الأطفال

تعتبر قناة وناسة واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي حققت شعبية كبيرة منذ إطلاقها، بفضل محتواها المميز الذي يُحبه الأطفال ويستمتعون به لساعات طويلة دون ملل. ومن هنا، يبحث الآباء والأمهات عن التردد الجديد لضمان مشاهدة عالية الجودة لأطفالهم دون تشويش في الصوت أو الصورة. تابعنا لمعرفة التردد الجديد الخاص بقناة وناسة وضمان استمتاع الطفل ببرامجها بكل راحة.

تردد قناة وناسة الجديد



نوافيكم اليوم تردد قناة وناسة الجديد وهذا من أجل متابعة أغاني الأطفال التي تقدم في صورة لولو والتي تقوم بعرض العديد من الشخصيات التي من شأنها تعلم الأطفال العديد من المعلومات والسلوكيات الجديدة الإيجابية، وعن معلومات التردد الخاص بها تتمثل في النقاط البسيطة التالية:



التردد: 11430.

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

خطوات تنزيل قناة وناسة للأطفال 2024



قمنا بتوفير لكم بعض الخطوات البسيطة التي تساعدكم على تنزيل قناة وناسة الجديد 2024 على جهاز الاستقبال الخاص بكم كل ما هو عليكم اتباع مجموعة الخطوات البسيطة التالية:

في بداية الأمر نقوم بتوصيل جهاز الاستقبال الخاص بنا بالتيار الكهربي.

النقر على الزر الخاص بإعدادات القنوات.

اختيار الأمر تثبيت ومن ثم تثبيت يدوي.

تحديد القمر الصناعي نايل سات لتثبيت عليه القناة.

إدخال جميع بيانات التردد بطريقة صحيحة في الحقل المناسب لها.

النقر على أيقونة بحث.

في غصون عدة ثواني سوف يتم تنزيل القناة على جهازك، قم بالنقر على زر حفظ للتثبيت.