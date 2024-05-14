هل زواج الابن قبل إتمام السن القانونية يتسبب في قطع معاش والده عنه؟

أخبار مصر
بوابة الفجر

تقطع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، المعاش عن الابن المستحق عن المؤمن عليه، في حال إتمام السن القانونية أو الالتحاق بعمل وخضوعه للتأمين عليه.

لكن في حال إذا تزوج الابن المُستحق للمعاش قبل إتمام السن القانونية لقطع المعاش، وهو 24 عامًا للمؤهل المتوسط، و26 عامًا للمؤهل الجامعي، هل يُقطع عنه المعاش؟

زواج الابن قبل إتمام سن قطع المعاش


وفقًا للقانون يقطع المعاش عن الابنة إذا تزوجت، وتحصل على منحة زواج تعادل سنة من نصيبها بالمعاش، لكن إذا تزوج الابن المستحق للمعاش هل ينطبق عليه ذلك؟

يقول محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ينص على قطع المعاش عن الابن في حالة إتمام السن القانونية أو الالتحاق بوظيفة، لكن إذا لم تتوفر الشروط سالفة الذكر، لا يقطع المعاش.

الابن يصرف المعاش بعد الزواج

وأضاف الصادق، أن زواج الابن ليس له علاقة بالمعاش، إذا لم يكن يبلغ السن القانونية المعمول بها، وفقًا لقانون التأمينات، ولذلك يستمر في صرف المعاش حتى بلوغ السن المُقررة له، حتى إذا كان كان متزوجًا، ولم يكن هناك أي عائق يحيل استحقاقه.

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