أشهر الأكلات السعودية: تنوع وغنى المطبخ السعودي

المطبخ السعودي يحتضن مجموعة واسعة من الأطباق الشهية والمشهورة التي تعكس ثقافة وتراث المملكة.

نقدم لكم بعض الأكلات السعودية الرئيسية التي تميز هذا المطبخ.

1. الكبسة

الكبسة هي وجبة رئيسية تتكون من أرز معمر وقطع من اللحم (غالبًا لحم الغنم أو الدجاج) والخضروات المتنوعة. تُعتبر الكبسة من الأطباق الشهيرة في المناسبات الخاصة.

2. المنسف

وجبة مشهورة تتألف من لحم الغنم المطبوخ مع الأرز والتوابل الشرقية مثل البهارات والهيل والزعفران. عادة ما يُقدم المنسف في المناسبات الاجتماعية والأعراس.

3. المطازيز

المطازيز هي فطائر صغيرة محشوة بمزيج من لحم البقر أو لحم الدجاج والبصل والتوابل والأعشاب، وتُعتبر وجبة خفيفة شهية.

4. المرقوق

المرقوق عبارة عن خبز رقيق يُصنع من الدقيق ويُحلى بالعسل أو بالتمر، وهو من الحلويات التقليدية الشهيرة في السعودية.

5. الكبسة الحجازية

نوع آخر من الكبسة يتميز بتوابله الفريدة، ويحتوي على اللحم والأرز والخضروات والمكسرات.

6. المنقوشة

المنقوشة هي خبزة تقليدية سعودية تمتاز بطراوتها ونكهتها الفريدة، ويتم تحضيرها عادةً بالجبنة أو الزعتر.

7. الكبة

الكبة وجبة شهيرة تتكون من الحمص المطحون مع اللحم المفروم والتوابل، تُعد الكبة بشكل كرات صغيرة وتقلى حتى تصبح مقرمشة.

8. المظبي

المظبي وجبة مشهورة في المناطق الجنوبية من السعودية، تتألف من لحم الغنم المشوي بالتوابل والتتبيلة الخاصة.

9. المشوي (الشواء)

يشتهر المطبخ السعودي بلحومه المشوية اللذيذة، حيث تُنقع اللحوم في مزيج من التوابل العطرية وتُشوى إلى درجة الكمال، مما ينتج أطباق طرية ولذيذة.

10. الحمص

الحمص طبق شرق أوسطي مستهلك على نطاق واسع ومحبوب في السعودية، يُصنع من الحمص المهروس الممزوج بالطحينة والثوم وعصير الليمون وزيت الزيتون، ويُقدم كغموس مع الخبز أو كطبق جانبي.

11. الفتة

الفتة طبق سعودي تقليدي يتكون من طبقات من الخبز المحمص والأرز واللحم (عادة لحم الضأن أو الدجاج)، وتُتبل بالبهارات العطرية وتُسكب فوقها صلصة لذيذة.

12. الهريس (الحراقوص)

الهريس هو طبق سعودي تقليدي مصنوع من القمح المطحون واللحم (عادة الدجاج أو لحم الضأن)، ويُغلى حتى يتشكل بقوام يشبه العصيدة.

13. المطبق

المطبق هو معجنات محشوة بمجموعة متنوعة من المكونات مثل اللحم المفروم المتبل أو الجبن أو الخضار، ويُخبز أو يُقلى حتى يصبح مقرمشًا.

14. الجريش

الجريش هو طبق سعودي تقليدي مصنوع من القمح المطحون واللحم (عادة لحم الضأن أو الدجاج)، ويتم طهي القمح واللحوم مع مجموعة متنوعة من التوابل، مما يؤدي إلى طبق لذيذ وشهي.