ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا اليوم الثلاثاء، وفقًا لتقارير شعبة الذهب المصرية. 

نستعرض فيما يلي تفاصيل الأسعار المحدثة حتى منتصف التعاملات:

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم:
- ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3115 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم:
- سجل سعر الذهب عيار 18 ارتفاعًا إلى 2670 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24 في مصر:
- سجل سعر الذهب عيار 24 ارتفاعًا إلى 3560 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم:
- بلغ سعر الجنيه الذهب 24920 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا


- على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب بالدولار تراجعًا إلى 2347 دولارًا داخل بورصة الذهب.

يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتحديث، حسب التحديثات الواردة من شعبة الذهب المحلية.

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