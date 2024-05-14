ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم
سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا اليوم الثلاثاء، وفقًا لتقارير شعبة الذهب المصرية.
نستعرض فيما يلي تفاصيل الأسعار المحدثة حتى منتصف التعاملات:
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم:
- ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3115 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 18 اليوم:
- سجل سعر الذهب عيار 18 ارتفاعًا إلى 2670 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 24 في مصر:
- سجل سعر الذهب عيار 24 ارتفاعًا إلى 3560 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب اليوم:
- بلغ سعر الجنيه الذهب 24920 جنيهًا.
سعر الذهب عالميًا
- على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب بالدولار تراجعًا إلى 2347 دولارًا داخل بورصة الذهب.
يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتحديث، حسب التحديثات الواردة من شعبة الذهب المحلية.