ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا اليوم الثلاثاء، وفقًا لتقارير شعبة الذهب المصرية.

نستعرض فيما يلي تفاصيل الأسعار المحدثة حتى منتصف التعاملات:

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم:

- ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3115 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم:

- سجل سعر الذهب عيار 18 ارتفاعًا إلى 2670 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24 في مصر:

- سجل سعر الذهب عيار 24 ارتفاعًا إلى 3560 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم:

- بلغ سعر الجنيه الذهب 24920 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا



- على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب بالدولار تراجعًا إلى 2347 دولارًا داخل بورصة الذهب.

يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتحديث، حسب التحديثات الواردة من شعبة الذهب المحلية.