محمد الكرداني يقود المنستيري التونسي للتأهل إلى نهائيات الدوري الأفريقي للسلة

قاد المدير الفني المصري محمد الكرداني، فريق الاتحاد المنستيري التونسي، للتأهل إلى نهائيات الدوري الأفريقي لكرة السلة the bal 4.

وتمكن المنستيري التونسي من تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، في منافسات مجموعة الصحراء، وذلك ليعوض الفريق بدايته المتعثرة في تصفيات المجموعة.

وحقق رجال المدير الفني المصري محمد الكرداني الفوز على كلا من ديوان السنغالي بنتيجة 75-69، الجيش الرواندي بنتيجة 83-70 وريفر هوبز النيجيري بنتيجة 73-62، ليتأهل رسميًا بطل البال في نسخة 2022، إلى النهائيات المقرر إقامتها في رواندا خلال نهاية مايو الجاري.

وضمنت 8 فرق تأهلها إلى نهائيات الدوري الأفريقي لكرة السلة THE BAL4ن وهي كلا من النادي الأهلي المصري- أهلي بنغازي الليبي -ريفرز هوبرز النيجيري - الاتحاد المنستيري التونسي - الفتح المغربي المغربي - بيترو لواندا الأنجولي - بانجي إفريقيا الوسطى - دوان السنغالي.

ويعد محمد الكرداني أول مدير فني مصري يتواجد في دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة، حيث لم يقود أي مدير فني من قبل أي فريق في منافسات البال خلال الثلاثة مواسم السابقة.

وسبق للكرداني تولي مهمة القيادة الفنية لفريق الجزيرة المصري والمنتخب السعودي لكرة السلة ونادي اتحاد جدة السعودي.

