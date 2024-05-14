تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد نايل سات 2024 أحلى اغاني الاطفال على الأقمار الصناعية المختلفة

تعد قناة سبيس تون بيئة آمنة وممتعة للأطفال، حيث يمكنهم مشاهدة برامج ممتعة والاستمتاع بتجارب ترفيهية وتعليمية قيمة. تسعى القناة إلى تقديم محتوى متنوع يناسب اهتمامات واحتياجات الأطفال من مختلف الأعمار، وتعزز القيم الإيجابية والمفاهيم التعليمية والاجتماعية. تستخدم القناة أساليب تواصل مبتكرة ورسومات جذابة لجعل المحتوى مسليًا ومشوقًا للأطفال، مما يسهم في تنمية مهاراتهم واستكشاف عوالم جديدة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد نايل سات 2024



وتم إطلاق هذه القناة منذ عدة سنوات، ولكنها تقدم محتوى متميز ومتجدد، ويكون ترددها على النحو التالي عبر القمر الصناعي نايل سات:



التردد: 11274.

معدل الاستقطاب: الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: اتش دي.

معدل الترميز: 27500.

وبينكا ترددها على القمر الصناعي عرب سات يكون كالتالي:

التردد: 11310

معدل الاستقطاب: الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

معدل الترميز: 27500



استقبال تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات 2024



قامت قناة طيور الجنة بيبي بتطوير وتحسين مهارات الأطفال، خاصة في المراحل الأولى من الطفولة، ويمكن للجميع ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بالنقر على زر القائمة في الجهاز.

الولوج إلى قسم الإعدادات.

اضغط على تركيب ثم انقر على OK.

وستبدو لك نافذة حوارية لإدخال كلمة المرور.

أدخل بعد ذلك أربعة أصفار والضغط على OK.

اختر القمر الصناعي المناسب لضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي.

قم بإدخال التردد والبيانات المطلوبة مثل الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الأخطاء) كما هو موضح.

انقر على زر “Search”.

تمهل بضع لحظات حتى تنتهي عملية البحث.

انقر على حفظ لحفظ قناة بيبي بكل سهولة.