أمريكا ترفع الرسوم على واردات السيارات الكهربائية الصينية إلى 100 %

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة رفعت الرسوم على السيارات الكهربائية من الصين من 25% إلى 100%، وذلك في إطار حماية الصناعة الأمريكية.

 

كما تفرض الحكومة الأمريكية رسوما جديدة أو مرتفعة بصورة كبيرة على الخلايا الشمسية وأشباه المواصلات ورافعات الموانئ ومنتجات طبية معينة مثل الأقنعة الواقية.

 

وجاء في بيان البيت الأبيض" إعلان اليوم يعكس التزام الرئيس بايدن بالدعم الدائم للعاملين الأمريكيين. وعند وجود ممارسات مضادة للمنافسة وغير عادلة من الخارج، سوف يستخدم الرئيس الأدوات الضرورية لحماية العاملين الأمريكيين والصناعة الأمريكية".

 

وقال البيت الأبيض: " إن الإجراءات ضرورية لأن الصين تغرق الأسواق العالمية بصادرات رخيصة بصورة مصطنعة. وقالت لايل بيرنارد رئيسة المجلس الاقتصادي الوطني إن الرئيس جو بايدن تحرك لمواجهة الواردات الصينية على الرغم من السعي لأن تكون هناك علاقات مستقرة مع بكين".

 

ووفقا للحكومة الأمريكية، فإن الواردات من الصين، التي تبلغ تكلفتها 18 مليار دولار، سوف تتضرر من الإجراءات الجديدة.

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