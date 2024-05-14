الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة عدد من جنوده في معارك شمال غزة بينهم 4 في حالة خطرة

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بوابة الفجر

أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بإصابة 8 من جنوده خلال المعارك مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة جنود من الكتيبة 202 من لواء المظليين أصيبوا بجروح خطيرة في معركة شمال قطاع غزة.

كما أصيب جندي آخر من لواء جفعاتي بجروح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة نتيجة انفجار قنبلة، وأصيب في هذا الحادث أربعة جنود آخرين بجروح طفيفة ومتوسطة.

وجاء إعلان الجيش الإسرائلي بعد أن أكدت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم، أنها "أجهزت على 7 جنود إسرائيليين في عملية مركبة شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

هذا وقالت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اليوم إنها تخوض معارك دامية مع الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر في آخر تحديث لبيانته، أن حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر بلغت 620 قتيلا، بينهم ضباط وجنود.

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