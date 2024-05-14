الاتحاد السكندري يفاوض خالد جلال

الفجر الرياضي
خالد جلال
خالد جلال

اقترب خالد جلال المدير الفني السابق لفاركو من تولى منصب مدرب لفريق الكرة بنادي الإت

دويدار: نهضة بركان فريق قوي.. ولست مع انتقاد لاعبي الزمالك حاليًا

تامر أمين يُحيي الزمالك رغم الخسارة في ذهاب الكونفيدرالية: "نهضة بركان ميخوفش"

حاد السكندري  خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق فى بطولة الدورى العام وآخرها الهزيمة أمام سموحة بهدفين دون رد فى الدورى. 

الاتحاد السكندري يفاوض خالد جلال 

وكشفت مصادر مقربة من إدارة الإتحاد ان مجلس الإدارة نجح فى التوصل لإتفاق مناسب مع خالد جلال أملا فى التواجد بالمربع الذهبي نهاية الموسم. 

وخلال ساعات سيتم الانتهاء من تفاصيل العقد فى ظل العلاقه الودية التى تجمع خالد جلال مع محمد مصيلحى رئيس النادي، وكان خالد جلال قد رفض عرضا رسميًا منذ أيام في الدورى الليبى.

خالد جلال الاتحاد السكندري محمد مصليحي الدوري الليبي سموحة

مواد متعلقة

تفاصيل الاجتماع التنسيقي لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي

جاريدو يعلن مقاطعته لمباراة الزمالك ونهضة بركان
ads
ads

الأكثر قراءة

شاهد تويتر الآن..بث مباشر مباراة توتنهام x مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي دون تقطيع

عاجل - "القسام" تدك مقر قيادة لإسرائيل في محور "نتساريم" بقذائف الهاون

مشاهدة مانشستر سيتي وتوتنهام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة مانشيستر سيتي ضد توتنهام بث مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي 2024

مجانا وبدون أشتراك ..شاهد مباراة مانشستر سيتي و توتنهام اليوم بدون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي 2024

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي وتوتنهام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي 2024

الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاء Tottenham x Manchester City مباراة مان سيتي وتوتنهام بالبريميرليج دون تقطيع

شاهد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بث مباشر مجانا .. مباراة توتنهام ومانشستر سيتي 2024