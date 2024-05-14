"إزاي نقيب ويعمل كده".. هجوم حاد من طارق الشناوي على أشرف زكي

رد الناقد الفني طارق الشناوي، على تصريحات الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في اتهامه له على مقاله الأخير وتوجيه بعد الاتهامات الخاصة له.

أنا مستغرب

وقال الشناوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، “أنا مستغرب إن القضية أخذت المسار ده، لإن المقال عادي ومفيهوش أي تجاوز، وأنا لم أتهم أشرف زكي بأي شيء، بل هو من اتهم نفسه”.

لم أقل إن أشرف يستغل نفوذه

وتابع الناقد الفني: “ لم أقل إن أشرف يستغل نفوذه في الأعمال الفنية للفنانة روجينا، ولكن فكرة إني أقول إن روجينا شاركت في 3 أعمال فنية متتالية ولم تنجح أو نجحت؛ لم يعيبني في شيء على الإطلاق”.

واستنكر طارق الشناوي؛ أسلوب نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي في تعامله مع الموضوع في الأساس، قائلًا: “إزاي نقيب ورجل أكاديمي كبير زي أشرف يستخدم مثل هذا السلاح في القضية”.

روجينا لا تصلح لأن تكون بطلة مطلقة

وأردف الشناوي: "المقال كله مدح في روجينا، ولن أعتذر عن هذا المقال فهو مجرد رأي، ولا يوجد شخص يعتذر عن رأيه"، مؤكدا أن روجينا لا تصلح لأن تكون بطلة مطلقة من وجهة نظري، وأشرف زكي استخدم المقال وقرأه من زاوية أخرى مختلفة أقرب لأن تكون شخصية.