عاجل.. تشكيل توتنهام الرسمي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
توتنهام
توتنهام

أعلن بوستيكوجلو، المدير الفني لنادي توتنهام، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "توتنهام هوتسبير" في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، فان دي فين، رادو دراجوشين.

خط الوسط: بابي سار، رودريجو بيتانكور، بيير هويبيرج.

خط الهجوم: هيونج مين سون، ماديسون، جونسون.

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القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة توتنهام ضد مانشستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق خليل البلوشي.
 

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