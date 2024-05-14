المارشميلو ..حلوى منزلية تفوق الجاهزة بمذاقها المميز وسهولة

المارشميلو هو واحد من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، سواء كانوا صغارًا أو كبارًا، بفضل طعمه الحلو وقوامه الناعم الذي يمتزج بسلاسة في الفم. وإذا كنتم تبحثون عن تجربة ممتعة في المطبخ، يمكنكم صنع المارشميلو في المنزل بسهولة باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة. في هذا المقال، سنقدم لكم طريقة موثوقة وسهلة لتحضير المارشميلو البيتي، لتستمتعوا بتذوقه ومشاركته مع الأحباء.

المقادير



قبل أن نبدأ، دعونا نتعرف على المكونات الأساسية لهذه الحلوى الرائعة، المارشميلو ليس فقط حلوى لذيذة، بل هو أيضًا فرصة لإضافة لمسة شخصية على الوصفات والاستمتاع بالإبداع في المطبخ.

كوبين من السكر

ملعقتين ونصف كبيرة من الجلاتين

كوب من الماء

رشة فانيليا

ربع كوب من عسل الجلوكوز أو الكورن سيرب



طريقة التحضير



الآن بعد أن تعرفنا على المقادير، حان الوقت للخوض في مغامرة تحضير المارشميلو، سنتبع خطوات بسيطة ولكنها دقيقة لضمان الحصول على أفضل نتيجة ممكنة

في وعاء كبير، اخلط السكر والماء وعسل الجلوكوز.

ضع الخليط على نار متوسطة حتى يذوب السكر تمامًا.

نثر الجلاتين فوق الماء البارد واتركه ليتشرب الماء.

أضف الجلاتين إلى خليط السكر وقلب جيدًا حتى يذوب.

ارفع الخليط عن النار وأضف الفانيليا.

اخفق الخليط بالمضرب الكهربائي حتى يصبح قوامه كالرغوة.

صب الخليط في قالب مرشوش بالنشا واتركه ليبرد.

بعد أن يبرد، قطع المارشميلو إلى مكعبات وقدمها.