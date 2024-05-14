اضبط تردد قناة توم وجيري Tom &Jerry لاحلي افلام الكارتون

تحتل قناة توم وجيري مكانة مميزة في قلوب الأطفال، فهي من أشهر قنوات الأطفال التي تقدم محتوى ممتعًا يجذب إليها الكثير من الصغار وتتميز القناة بتقديم محتوى كرتوني مضحك يرتكز على المُشاكسات المُستمرة بين القط “توم” والفأر “جيري” ونتيجة للإقبال الكبير على هذه القناة من قِبل الأطفال، يبحث الآباء والأمهات عن تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات ليتيحوا لأطفالهم الاستمتاع بمحتواها المسلي.

قناة توم وجيري



تتمتع قناة توم وجيري بالعديد من المزايا حيث أنها تقدم محتوى كرتوني مُضحك يصعب العثور عليه في قنوات أخرى وتتميز القناة بتقديم محتواها بجودة عالية للصوت والصورة، مما يُتيح تجربة مُشاهدة ممتعة وتقدم القناة برامج تعمل على تنمية مهارات الأطفال العقلية وتنمية ذاكرتهم وتعليمهم اللغة الإنجليزية.



تردد قناة توم وجيري



التردد: 11355.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة توم وجيري علي عرب سات

التردد: 11315.

معامل الاستقطاب للقناه: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.



طريقة استقبال التردد بخطوات سهلة



تعد قناة توم وجيري من أشهر القنوات الترفيهية التي تُلبي رغبات الأطفال، حيث تعرض محتوى مميزًا من حلقات الرسوم المتحركة المُفضلة لديهم، دون انقطاع بإعلانات مملة وللاستمتاع بمتابعة تلك القناة على جهاز الريسيفر الخاص بك، ويمكنك استقبال التردد الجديد لسنة 2024 بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

الضغط على زر “MENU” الموجود على ريموت الريسيفر.

اختيار “التركيب الهوائي” من القائمة.

اختيار “إضافة تردد جديد”.

تحديد نوع القمر الصناعي الخاص بالقناة وإدخال إحداثيات التردد بشكل صحيح.

الضغط على زر “بدء البحث”.

ستظهر القناة على قائمة القنوات في غضون ثوانٍ معدودة.