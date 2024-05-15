وفقًا لإعلان وزارة التربية والتعليم، وبعد اعتماده من قِبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تم الكشف جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024. يتضمن هذا الجدول بداية امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام 2024 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو، ومن المقرر أن تستمر حتى السبت الموافق 20 يوليو.

وقد وضع هذا الجدول بعد دراسة مستفيضة واعتماده من قِبل الجهات المعنية، بهدف توفير فرصة متساوية لجميع الطلاب لاجتياز امتحاناتهم بنجاح وتحقيق النتائج المرجوة. تحتاج هذه الفترة الحاسمة من الامتحانات إلى تركيز واستعداد جيدين، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من الفترة المتبقية للتحضير بشكل فعّال.

امتحانات الثانوية العامة لعام 2024

يشهد اهتمام متزايد بجدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، سواء للفرع العلمي أو الأدبي، حيث نحن على بعد نحو شهر واحد فقط من بدايتها. من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو القادم، وذلك للمواد التي لا تُحتسب في الإجمالي النهائي للطلاب.

بعد هذه المرحلة، سيأتي وقت إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، حيث سيتمكن الطلاب من الاسترخاء والاستمتاع بفترة راحة من يوم السبت الموافق 15 يونيو حتى الخميس الموافق 20 يونيو لنفس الشهر.

رسميا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في محافظة القاهرة

تتطلب هذه الفترة الحاسمة تركيزًا جديًا واستعدادًا جيدًا للاختبارات القادمة. ينبغي على الطلاب التأكيد على أهمية الاستفادة القصوى من الوقت المتبقي بشكل فعّال، لضمان تحقيق أداء متميز والنجاح في هذه المرحلة الحاسمة من حياتهم الأكاديمية.

رسميا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في محافظة القاهرة

فترة الاختبارات الأساسية تعد من أهم الفترات في حياة الطلاب، حيث يتطلب منهم تقديم أقصى جهد لتحقيق النجاح. يجب عليهم أن يكونوا مستعدين تمامًا ومركزين خلال هذه الفترة لضمان تحقيق النتائج المطلوبة وتحقيق أهدافهم التعليمية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

الاثنين 10 يونيو 2024 التربية الدينية + التربية الوطنية الأربعاء 12 يونيو 2024 الاقتصاد + الاحصاء

إجازة عيد الأضحى المبارك 2024

بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تمتد من يوم السبت الموافق 15 يونيو وحتى الخميس الموافق 20 يونيو لنفس الشهر، يستأنف جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 بالشكل التالي:

اليوم المادة السبت 22 يونيو 2024 اللغة العربية الثلاثاء 25 يونيو 2024 اللغة الأجنبية الثانية السبت 29 يونيو 2024 الفيزياء + التاريخ الثلاثاء 2 يوليو 2024 اللغة الأجنبية الأولى السبت 6 يوليو 2024 الكيمياء + الجغرافيا الأربعاء 10 يوليو 2024 لجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس والاجتماع السبت 13 يوليو 2024 التفاضل والتكامل الأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة والمنطق السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

وفقًا لما أكده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم الإعلان عن موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة لعام 2024 خلال الفترة القادمة. سيتم ذلك بعد استكمال مراجعة استمارات امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 والتأكد من صحة البيانات المسجلة من قبل الطلاب.

وأوضحت الوزارة أنه عندما يتم الإعلان عن موعد إعلان أرقام الجلوس للثانوية العامة لعام 2024، سيتمكن الطلاب من الحصول على أرقام جلوسهم إلكترونيًا من خلال تفعيل الرابط المخصص لذلك على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن ثم يمكنهم طباعتها.

رسميا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في محافظة القاهرة

كيفية معرفة ارقام الجلوس 2024

بمجرد الإعلان عن أرقام جلوس الثانوية العامة لعام 2024 من قبل وزارة التربية والتعليم، يمكن لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي الحصول عليها بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

- الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة أو من هنــــــا .

- أدخل البريد الإلكترونى المدرسى الموحد.

- بعد تسجيل الدخول اضغط على أيقونة الاستعلام عن رقم الجلوس (وتُفعل هذه الخانة بعد إعلان الوزارة عن أرقام الجلوس بشكل رسمي).

- يظهر رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحانات للعام الدراسي الجاري.

- ادخل عبر بوابة إنشاء الحساب الموحد من هنـــــــا .

- اختر انشاء حساب.

- اختر أيقونة حساب الطالب.

- ادخل الرقم القومي وكود الطالب.

- اضغط على التحقق من البيانات.

- بعد التحقق من البيانات اضغط على أيقونة إنشاء حساب وإرسال كود التأكيد على رقم الموبايل أو البريد الإلكتروني.

- أدخل الكود.