مباشـر الآن.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في محافظة الإسماعيلية

تعتبر وجود الجدول الرسمي لامتحانات الثانوية العامة خطوة هامة في مسيرة الطلاب، حيث يبدأون التخطيط والاستعداد لهذه الاختبارات الحاسمة التي تحدد مسارهم الأكاديمي.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1731129488393495"

crossorigin="anonymous"></script>

<!-- Samah -->

<ins class="adsbygoogle"

style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1731129488393495"

data-ad-slot="4972089335"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true"></ins>

<script>

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

</script>

يمثل هذا الجدول نقطة بداية جديدة تحفز الطلاب على العمل الجاد والاجتهاد لتحقيق أداء مميز ونتائج مشرفة في هذه التحديات الهامة.

تم الإعلان عن الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة للشعب الثلاثة في محافظة الاسماعيلية، والتي تتضمن الشعبة الأدبية، والعلمية علوم، والعلمية رياضة.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء الاستعدادات لانطلاق الامتحانات وجاهزيتها لها.

فيما يلي جدول امتحانات الشعب الأدبية في محافظة الاسماعيلية:

الأربعاء 12 يونيو: امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

السبت 22 يونيو: امتحان مادة اللغة العربية.

الثلاثاء 25 يونيو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم 29 يونيو: امتحان مادة التاريخ.

يوم 2 يوليو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم 6 يوليو: امتحان مادة الجغرافيا.

يوم 10 يوليو: امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم 17 يوليو: امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

أما جدول امتحانات الشعبة العلمية علوم في محافظة الاسماعيلية، فهو كما يلي:

يوم الاثنين 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت 22 يونيو: اللغة العربية.

يوم 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

يوم 29 يونيو: الفيزياء.

يوم 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

يوم 6 يوليو: الكيمياء.

يوم 10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية.

يوم 17 يوليو: الأحياء.

وفيما يلي جدول امتحانات الشعبة العلمية رياضة في محافظة الاسماعيلية:

التربية الدينية والتربية الوطنية يوم الاثنين 10 يونيو.

امتحان الاقتصاد والإحصاء يوم الأربعاء 12 يونيو.

امتحان اللغة العربية يوم 22 يونيو.

امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم 25 يونيو.

امتحان الفيزياء يوم السبت 29 يونيو.

امتحان الكيمياء يوم 6 يوليو.

امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» يوم 10 يوليو.

امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل» يوم 13 يوليو.

امتحان الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» يوم 17 يوليو.

امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» يوم 20 يوليو.

إعلان وزارة التربية والتعليم حول بطاقات أرقام الجلوس ونموذج الإجابة لامتحان الثانوية العامة 2024

ذكرت مصادر من وزارة التربية والتعليم أنه سيتم توفير بطاقات أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، كما ستُرسل هذه البطاقات إلى المدارس الثانوية لتوزيعها على الطلاب خلال الأيام القادمة.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تحديد اللجان وتوزيع الطلاب عليها وفقًا للشعبة الأدبية والعلمية (رياضة وعلوم)، وكذلك اللغة الأجنبية الثانية.

بالنسبة لنموذج الإجابة المستخدم في امتحان الثانوية العامة 2024، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم استخدام البابل شيت كنموذج للإجابة. يعتمد البابل شيت على تسجيل الإجابات المتعددة الاختيارات (MCQ).

وطالبت الوزارة الطلاب بتظليل الدائرة المناسبة في البابل شيت وفقًا للإجابة الموجودة على ورقة الأسئلة في ورقة الإجابة.

وأوضحت الوزارة أن ورقة الأسئلة في البابل شيت تنقسم إلى "أ، ب، ج، د" للمدارس العربية، و"a، b، c، d" للمدارس اللغوية. وشددت الوزارة على أهمية تسجيل البيانات الشخصية في ورقة الإجابة قبل البدء في الإجابة على أي سؤال سواء كان في البابل شيت أو المقالي.

ونصحت الوزارة الطلاب باستخدام خط واضح وجيد وقلم أزرق جاف وكتابة أسمائهم وأسماء مدارسهم والإدارة التعليمية بوضوح.

كما شددت على ضرورة تظليل رقم الجلوس المكون من 6 أرقام والتأكد من كتابته بشكل صحيح لضمان عملية التصحيح.

وأكدت الوزارة أنه في حالة عدم التأكد من إجابة تم تظليلها، يجب وضع علامة خطأ واضحة وتظليل الإجابة الصحيحة، وإلا ستُلغى درجة السؤال ونشرت الوزارة فيديو توضيحي يشرح كيفية كتابة البيانات والإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية لامتحانات الثانوية العامة 2024.