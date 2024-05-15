البلطي بـ30 جنيه.. تعرف علي أسعار السمك اليوم

حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الاسماك والجمبري والمأكولات البحرية في سوق المنيب بمحافظة الجيزة اليوم، في ظل مواصلة مواطني بعض المحافظات لحملات المقاطعة لمحاربة جشع التجار.

سعر السمك البلطي في سوق المنيب

وجاءت أسعار السمك البلطي في سوق المنيب بالجيزة، كالتالي:

* يتراوح سعر السمك البلطي الكبير بين 63 و67 جنيهًا للكيلو.

* يتراوح سعر السمك البلطي الوسط اليوم، ما بين 58 و62 جنيهًا للكيلو.

* تراوح سعر السمك البلطي الأسواني اليوم، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

* يتراوح سعر السمك الفيليه البلطي المجمد، ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البوري اليوم

* يتراوح سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم، من 100 إلى 150 جنيهًا.

* يتراوح سعر السمك البوري صغير الحجم من 85 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

* يتراوح سعر السمك البربون كبير الحجم في سوق العبور، بين 100 و140 جنيهًا.

* يتراوح سعر البربون صغير الحجم، بين 70 و90 جنيهًا.

أسعار سمك المكرونة

وجاءت أسعار عدد من أنواع الأسماك كالتالي:

* يتراوح سعر «السبيط – كاليماري» من 190 إلى 400 جنيه.

* يتراوح سعر كيلو سمك موسى من 190 إلى 400 جنيه.

* يتراوح سعر كيلو مكرونة سويسي ما بين 85 و155 جنيهًا.

* يتراوح سعر سمك المكرونة خليجي من 80 إلى 130 جنيهًا.

* يتراوح سعر الكابوريا من 40 إلى 220 جنيهًا.

* يتراوح سعر سمك «القاروص – لوت» من 90 إلى 170 جنيهًا.

* يتراوح سعر سمك الوقار من 100 إلى 160 جنيهًا.

أسعار الجمبري والمأكولات البحرية بسوق المنيب