7 علامات في الشعر تشير إلى حالتك الصحية

هناك عديد من العلامات التي تظهر على الشعر، وقد تشير إلى الحالة الصحية للشخص، وعما إذا كان يعاني من نقص فيتامينات معينة أو التهابات في الجلد؛ ولأن الاكتشاف المبكر للمشكلة الصحية يزيد من فرص علاجها، نستعرض في السطور التالية عدة علامات تظهر على الشعر تنبئ بمشاكل صحية.

علامات في الشعر تشير إلى حالتك الصحية

حسب الدكتورة إيمان سند، استشارية الأمراض الجلدية، فمن أبرز العلامات التي تظهر على الشعر وتنبئ بمشكلات صحية:

1- تساقط الشعر بكثرة:

قد يشير إلى نقص الحديد أو فيتامين B12 أو فيتامين D، أو اضطرابات الغدة الدرقية، أو سوء التغذية، أو الإجهاد.

2- بقع فارغة في فروة الرأس:

قد تكون علامة على داء الثعلبة، وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية.

3- تساقط الشعر وترققه عند النساء:

غالبًا ما يكون ناتجًا عن اختلالات هرمونية مثل متلازمة المبيض المتعدد الكيسات أو انقطاع الطمث.

4- أطراف متقصفة وشعر جاف:

علامات تلف الشعر بسبب التصفيف الحراري أو المعالجة الكيميائية أو العوامل البيئية أو الاستعداد الوراثي.

التهاب الجلد الدهني

5- حكة أو قشرة الرأس:

قد تشير إلى التهاب الجلد الدهني أو الأكزيما التاتبية أو نقص العناصر الغذائية أو الإجهاد النفسي أو الجسدي أو الأمراض الجلدية مثل الصدفية والفطريات.

6- شعر دهني:

قد يكون ناتجًا عن اختلالات هرمونية أو ممارسات خاطئة للعناية بالشعر أو التوتر.

7- شعر باهت:

غالبًا ما يشير إلى نقص العناصر الغذائية أو الاستعداد الوراثي.

نصائح للحفاظ على صحة الشعر