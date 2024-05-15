22 مايو.. إجراء القرعة العلنية الثانية للمساحات التي تم توفيق أوضاعها بمنطقة الرابية بمدينة الشروق

أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم يوم الأربعاء الموافق 22/5/2024، إجراء القرعة العلنية اليدوية الثانية للعملاء الذين قاموا بسداد الدفعات المقدمة الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها بنطاق منطقة الرابية، وذلك وفقًا لشرائح المساحات (209م2: 276م2).



وأضاف الجهاز، في بيان له، أنه على العملاء الحضور بمقر الجهاز بداية من الساعة 10 صباحًا في الموعد المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، على أن يتم غلق الأبواب الساعة 12 ظهرًا، للبدء في إجراء القرعة العلنية اليدوية، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وسيتم الإعلان عن الأسماء المحددة للقرعة الأولى على الصفحة الرسمية لجهاز المدينة لاحقًا.



وأكد الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار سرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضي التابعة لبعض جهات الولاية السابقة، وضمها لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة بهدف تحويلها إلى مناطق حضارية مخططة.