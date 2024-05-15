جوارديولا: لولا تصدي أورتيجا لكان أرسنال بطلا للبريميرليج
أثنى جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، على حارس مرمى الفريق البديل ستيفان أورتيجا، بعدما قاد فريقه للفوز على توتنهام.
جوارديولا: لولا تصدي أورتيجا لكان أرسنال بطلا للبريميرليج
وقال جوارديولا عقب المباراة، إن تصديه المذهل من الممكن أن يكون هو الفيصل في سباق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأكد جوارديولا:" كيف يكون الفريق فريقا؟ بفضل تصدي أورتيجا، لولاه لأصبح أرسنال هو بطل الدوري".
وأضاف:"هذه هي الحقيقة، الفوارق متقاربة للغاية".
وأردف:"هل تعلم كم مرة عاقبنا سون في السبع، ثماني سنوات الماضية؟ هل يمكنني أن أقول لك عدد الأهداف التي سجلها ضدنا مع هاري كين؟"
وأردف:"يا إلهي، وقلت ليس مرة أخرى، ولكن ستيفان قام بتصد مذهل. كان مذهلا ولكن هذه هي ميزته".
وأكد:"في الإنفرادات، فهو أحد أفضل الحراس الذين رأيتهم في حياتي، لا يسقط ويظل واقفا إنه جيد للغاية".
وأكمل:" لعب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وفي كأس رابطة الأندية المحترفة، حتى هذا الموسم تعرض إيدرسون لانتكاسات أربع مرات وكان يمكن الاعتماد عليه دائما".
وأكد:"هو حارس مذهل، لذلك، كان قرارا رائعا من النادي ومدرب الحراس في التعاقد معه ضمه للفريق".