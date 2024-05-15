عاجل| وفاة هشام عرفات وزير النقل السابق بعد صراع مع المرض

توفى الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق بعد صراع مع المرض، وفقا لما أعلنه نجله خالد عرفات، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي.

موعد تشيع الجنازة

وأعلن خالد عرفات وفاة والده وتشيع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة غدا، عقب صلاة العصر.

وفاة هشام عرفات وزير النقل السابق

وكتب نجل الراحل هشام عرفات على صفحته : «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله والدي وحبيبى الوزير الدكتور/ هشام عرفات مهدي وزير النقل السابق».

وأضاف: « ستقام صلاة الجنازة غدا الخميس عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة والدفنة فى مقابر العائلة.. اللهم ثبته عند السؤال وأجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة».

هشام عرفات وزير النقل المصري السابق

وتولى الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصري السابق، وزارة النقل في تعديلات وزارة شريف إسماعيل في فبراير 2017.

واستمر في منصبه في وزارة مصطفى مدبولي حتى قدم استقالته من منصبه في 27 فبراير 2019 على إثر حادث قطار محطة رمسيس.

وأشرف خلال فترة توليه وزارة النقل على المشروع القومي الطرق الذي أحدث طفرة ملحوظة في البنية التحتية للطرق في مصر.