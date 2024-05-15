أيمن حسن داود يكشف مشكلات سفر الشباب في عودة المجد

بوابة الفجر

كشف  الفنان ايمن حسن داود عن مشاركته في  فليم  "عودة المجد" الذي من المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة علي احدي المنصات.

وأكد  الفنان أنه سعيد بالمشاركة في فيلم "عودة المجد" تأليف سيد حسين، وإخراج محمد فايز، مشيرًا أنه اقترب من الانتهاء من تصوير جميع مشاهده بالعمل.

أضاف أيمن حسن داود، أن الفيلم يدور حول مجموعة الشباب تعيش قصص صعبة أثناء سفرهم خارج البلاد ويتعرضون لمشاكل وصراعات.
وصرح، خلال تصريح تليفزيوني، بأنه يقدم شخصية شاب قرر أن يعيش وحيدًا ويبتعد عن فكرة السفر، بعدما وقع في عدة مشاكـل مختلفة بسبب اختياره السيئ في كل مرة

وتابع الفنان ايمن حسن داود أنه عودة المجد خلال الفيلم من أجل البقاء والعودة لبلاده حتى يشعر بالطمأنينة والراحة، موضحًا الفنان ايمن حسن داود أن العمل يتناول عدة قصص عن قصص صعبة أثناء سفرهم خارج البلاد ويتعرضون لمشاكل وصراعات فى فليم  عودة الغربه، ومدى خطورته على الـمُجتمع، ويتناول حالات تظهر حجم المشكـلة لدى البعض، فيما يتناول العمل حالات أخرى لم تتأثر بهذا الموضوع.

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