مباشـر الآن.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في محافظة القليوبية

ينتظر الطلاب والطالبات في محافظة القليوبية بشوق واستعداد مباشرًا، إطلاق جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024. يعد هذا الحدث من أبرز اللحظات التي يترقبها الطلاب خلال مسارهم الدراسي، حيث يمثل البداية الفعلية للتحضيرات الشاملة والمكثفة لاجتياز هذه المرحلة الحاسمة بنجاح.

يتساءل الجميع عن ترتيب الاختبارات وتوزيعها على عدة أيام، وهذا الجدول يمثل دليلًا وتوجيهًا لهم للبدء في التخطيط الجاد والمتقن لاستراتيجياتهم الدراسية.

جدول الثانوية العامة 2024

جدول امتحان الثانوية العامة 2024.. تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، جدول امتحانات الثانوية العامة الرسمي الدور الأول لعام 2024. وقد تم اعتماد هذا الجدول من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لتقديم الخدمات لمتابعينا من الطلاب وأولياء الأمور للصف الثالث الثانوي.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

نشرت وزارة التعليم فيديو توضيحي استهدفت فيه توضيح كل الإشكاليات والأسئلة حول طبيعة اختبارات امتحانات الثانوية العامة 2024، وآلية كتابة الطلاب البيانات بورقة الإجابة إلى تقديم الدعم والتوجيه للطلاب لضمان أدائهم الأمثل في الامتحانات، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الآن الاطلاع على جدول الامتحانات الرسمي الدور الأول لعام 2024 عبر بوابة الفجر الإلكترونية، والبدء في التحضير الجيد لهذه الفترة الحاسمة في مسار تعليمهم.

جدول الثانوية العامة 2024.. مراعاة الفترات الزمنية

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الجدول يراعي الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة، بهدف توفير الفرصة المناسبة للطلاب للمراجعة. وأشار إلى أن الجدول يتضمن عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، حيث من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٠ يونيو المقبل. وهذا يمنح الطلاب فرصة كافية لإجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع، التي من المقرر أن تنطلق يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو المقبل.