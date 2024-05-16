أيمن حسن داود يكشف مشكلات سفر الشباب في عودة المجد

كشف الفنان أيمن حسن داود عن مشاركته في فليم "عودة المجد" الذي من المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة علي احدي المنصات.

وأكد "داود" أنَّه سعيد بالمشاركة في فيلم "عودة المجد" تأليف سيد حسين، وإخراج محمد فايز، مشيرًا أنه اقترب من الانتهاء من تصوير جميع مشاهده بالعمل.

قصة فيلم عودة المجد

وأضاف الفنان، خلال تصريح تليفزيوني أن الفيلم يدور حول مجموعة الشباب تعيش قصص صعبة أثناء سفرهم خارج البلاد ويتعرضون لمشاكل وصراعات.

دور أيمن في الفيلم

وصرح الفنان أيمن حسن داود، بأنه يقدم شخصية شاب قرر أن يعيش وحيدًا ويبتعد عن فكرة السفر، بعدما وقع في عدة مشاكـل مختلفة بسبب اختياره السيئ في كل مرة.

مشكلات سفر الشباب في عودة المجد

فيلم عودة المجد وتابع الفنان ايمن حسن داود أنه عودة المجد خلال الفيلم من أجل البقاء والعودة لبلاده حتى يشعر بالطمأنينة والراحة،موضحًا الفنان ايمن حسن داود أن العمل يتناول عدة قصص عن قصص صعبة أثناء سفرهم خارج البلاد ويتعرضون لمشاكل وصراعات فى فليم عودة الغربه، ومدى خطورته على الـمُجتمع، ويتناول حالات تظهر حجم المشكـلة لدى البعض، فيما يتناول العمل حالات أخرى لم تتأثر بهذا الموضوع.