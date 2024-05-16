الحكومة الإيطالية تبيع كمية من أسهم شركة إيني بقيمة 1.5 مليار دولار

باعت الحكومة الإيطالية حصة من أسهم شركة الطاقة العملاقة إيني بقيمة 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار) في محاولة لخفض الدين العام.

و أطلقت حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني عملية لبيع 2.8% من أسهم إيني، وتعمل الحكومة الإيطالية على بيع حصص عامة في عدد من الشركات بنحو 20 مليار يورو بحلول 2026، بما في ذلك حصص في بنك بانكا مونتي دي باشي دي سيينا (بي.إم.بي.إس) وبوست إيطاليانا.



وسيتم استخدام حصيلة عمليات البيع في خفض الدين الحكومي البالغ معدله نحو 137% من إجمالي الناتج المحلي حتى نهاية العام الماضي.



وبحسب بيان الحكومة فإنها تطرح 92 مليون سهم من أسهم إيني بسعر 14.855 يورو لكل سهم، بخصم قدره 1.7% سعر سهم إيني في ختام تعاملات البورصة اليوم.

والجدير بالذكر ان القيمة السوقية لشركة إيني تقدر بنحو 49 مليار دولار.