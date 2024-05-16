الدولار يتراجع لأدنى مستوى في عدة أشهر

الاقتصاد
بوابة الفجر

تراجع الدولار لأدنى مستوى في عدة أشهر، اليوم الخميس، بعد أن سجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة أبطأ معدلاته في ثلاث سنوات، مما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم وزاد من الرهانات على أن العملة الأمريكية ربما بلغت ذروتها للمرحلة الراهنة.

 

وصعد اليورو لأعلى مستوى في شهرين عند 1.0895 دولار، وسجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في شهر عند 1.27 دولار.

 

وواصل الين الياباني التعافي للجلسة الثانية مسجلًا أقوى مستوياته في أسبوعين عند 153.6 للدولار، مع تقلص الفجوة بين العوائد الأمريكية واليابانية.


وسجل الدولار الأسترالي، الذي صعد واحدا بالمئة أمس الأربعاء، أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6714 دولار أمريكي، لكن مسيرته توقفت بعد ذلك بعد ارتفاع غير متوقع في البطالة بأستراليا، ووصل في أحدث التداولات إلى 0.6687 دولار.

كما زاد الدولار النيوزيلندي لأعلى مستوى في شهرين عند 0.6140 دولار.

 

وصعد اليوان الصيني قليلًا إلى 7.2070 للدولار.

 

وبالنسبة للعملات المشفرة، فقد تعافى "بتكوين" لما فوق متوسط تحركه لمئة يوم، ولامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 66695 دولًارا.

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