عاجل.. قصف مدفعي وغارات جوية في محيط معبر رفح

العدو الصهيوني
بوابة الفجر

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بوقوع قصف مدفعي وغارات جوية في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني الآن.

وفي وقت سابق؛ شن الاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية عنيفة استهدفت منطقة «الشابورة» وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وكشف إعلام فلسطيني، عن وقوع اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم بالضفة الغربية.

وجدّد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رفضه القاطع لتهجير أي مواطن سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأكد «عباس»، أن اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي رفح الفلسطينية سيتسبب بكارثة إنسانية يدفع ثمنها الآلاف من الأبرياء.

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