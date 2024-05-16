نظرة عادل إمام إلى موهبة أبنائه الفنية.. "رأيه في رامي ومحمد إمام"

يحتفل الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 84 يوم الجمعة الموافق 17 مايو، وبهذه المناسبة الخاصة، نلقي نظرة على كيف رأى الزعيم موهبة أبنائه الفنية، رامي ومحمد إمام، ورأيه في احترافهما الفني، وتوقعاته لنجوميتهما قبل دخولهما عالم الفن.

رؤية عادل إمام لرامي إمام

في لقاء سابق مع الزعيم في برنامج «ليلتي» على القناة الأولى، كشف عادل إمام عن مفاجأته باتجاه ابنه الأكبر رامي إمام نحو الفن. وأوضح الزعيم أنه كان مندهشًا لرغبة رامي في دخول مجال الفن بعد دراسته للهندسة في الولايات المتحدة. وبعد أدائه لمسرحية "جزيرة القرع"، أثبت رامي موهبته وإصراره، مما دفع الزعيم لدعمه وتشجيعه على اختيار مسرحيته القادمة.

رؤية عادل إمام لمحمد إمام:

فيما يتعلق بنجله الثاني محمد إمام، أشار الزعيم إلى أنه لم يكن له دور في اتجاهه نحو الفن، ولكنه اندهش عندما تم اختياره لدور في مسلسل "كناريا وشركاه". وبعد نجاحه في فيلم "كابتن مصر"، أكد الزعيم على ثقته في موهبة محمد ورغبته في دعمه في مسيرته الفنية.

تعكس رؤية عادل إمام لموهبة أبنائه الفنية تفهمًا عميقًا لمجال الفن وقدرة استثنائية على اكتشاف المواهب ودعمها، وتعكس أيضًا ثقته الكبيرة في قدراتهم وقدرتهم على تحقيق النجاح في مجالهم.