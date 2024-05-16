تراجع طفيف في أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في مصر

الاقتصاد
بوابة الفجر

كشفت بورصة الدواجن عن تراجع طفيف في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس، 16 مايو 2024. 

وفي ظل بحث الكثيرين عن أحدث الأسعار وتحركات بورصة الدواجن، نستعرض لكم في خلال السطور التالية الأسعار وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 مايو 2024

انخفضت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن، مما دفع الكثيرين للإقبال على الشراء والتخزين. وجاءت الأسعار كالتالي:

- **الفراخ البيضاء**: سجلت متوسط سعر 87.55 جنيهًا، بانخفاض قدره 0.28 جنيه.
- **الفراخ البلدي**: سجلت سعرًا قدره 112.44 جنيه، مع أقصى سعر للمستهلك يبلغ 130 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة الجغرافية.
- **صدور الدجاج**: وصل سعرها إلى 110 جنيهات.
- **أوراك الدجاج**: بلغ سعر الكيلو 105 جنيهات.

 أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 16 مايو 2024

سجلت الكتاكيت الساسو والبلدي والهجين اليوم الأسعار التالية وفقًا لآخر تحديثات:

- **كتكوت الساسو**: يتراوح سعره ما بين 16 و18 جنيهًا، وسجل اليوم 17 جنيهًا.
- **كتكوت الجيل الثاني**: يتراوح سعره ما بين 12.5 و13.5 جنيه.
- **كتكوت روزي بيور**: يتراوح سعره ما بين 16 و18 جنيهًا.
- **كتكوت البلدي**: يتراوح سعره ما بين 7 و8 جنيهات.
- **كتكوت الهجين**: يتراوح سعره ما بين 12 و14 جنيهًا.

 أسعار البيض اليوم الخميس 16 مايو 2024

أما بالنسبة لأسعار البيض اليوم، فقد جاءت كالتالي:

- **سعر البيضة**: يتراوح ما بين 4 و5.50 جنيهًا حسب النوع.
- **كرتونة البيض الأبيض**: سجلت 115 جنيهًا للتاجر و120 جنيهًا للمستهلك.
- **كرتونة البيض الأحمر**: بلغت 115 جنيهًا للتاجر و125 جنيهًا للمستهلك.

هذا التراجع الطفيف في أسعار الدواجن والبيض يوفر فرصة للمستهلكين للاستفادة من الأسعار المنخفضة وتخزين احتياجاتهم.

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