رابط التقديم في الصف الأول الإبتدائي 2024-2025 والأوراق المطلوبة للتقديم

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط التقديم في الصف الأول الإبتدائي 2024-2025، التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور لتسهيل عملية التسجيل دون الحاجة إلى الذهاب للمدارس والتعرض للإزدحام والتكدس، وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقديم للصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي 2024-2025 في يوم 1 يونيو 2024 ويستمر التقديم مفتوح لمدة شهر كامل.

سوف نتعرف سويًا على رابط التقديم في الصف الأول الإبتدائي 2024-2025، والأوراق المطلوبة.

رابط التقديم في الصف الأول الإبتدائي 2024-2025

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت عن تخصيص رابط الكتروني للتقديم في الصف الأول الإبتدائي 2024-2025 تيسيرًا على أولياء الأمور، وتخفيف العبء عليهم وأكدت الوزارة إلى أنه سوف يتم تلقى الطلبات على مدار شهر كامل، وذلك بداية من 1 يونيو 2024 حتى الموافق 1 يوليو 2024، وإليكم خطوات التقديم

  • زيارة الموقع الرسمي لمركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم.
  • اضغط على إنشاء حساب جديد.
  • ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.
  • ثم ادخل كلمة المرور واحفظها جيدًا.
  • في النهاية اضغط على تسجيل طالب جديد.
    ادخل بيانات الطالب الإسم وتاريخ الميلاد والنوع
  • اختر المدرسة التي تريد التقديم بها.
  • ثم اضغط على “تسجيل”.
     

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الإبتدائي 2024

  • 6 صور شخصية حديثة للطالب مقاس 4*6.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي للأب.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي للأم.
  • شهادة ميلاد الطالب حيثة مميكنة.
  • إيصال مرافق “مياه أو غاز أو كهرباء”.
    دوسيه بلاستيك.
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