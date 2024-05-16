الإصابة تضرب نجم برشلونة قبل لقاء ألميريا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

  
يغيب المدافع رونالد أراوخو بسبب شعوره بآلام، عن مباراة فريقه برشلونة أمام ألميريا في الدوري الإسباني غدًا الجمعة، لينضم إلى لاعب الوسط إلكاي غندوغان الموقوف.

وبرر المدرب تشافي هرنانديز جلوس المدافع الأوروغوايانيي على مقاعد البدلاء الإثنين الماضي، أثناء مواجهة ريال سوسييداد 2-0، بشعور اللعب بـ "بعض الآلام"، قبل أن يؤكد خلال مؤتمر صحافي أن الآلام لا زالت مستمرة.

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استبعاد أراوخو من لقاء برشلونة وألميريا
 

وسيكون لاعب الفريق الرديف مارك كاسادو بديلًا لأراوخو في الدفاع نظرًا لغياب المصابين بابلو بايز جافيرا ‘جافي’ وفرينكي دي يونج وأليخاندرو بالدي، فضلًا عن غندوغان لتراكم البطاقات الصفراء.

واستدعى تشافي للقاء ألميريا كل من تير شتيغن وجواو كانسيلو وإينييجو مارتينيز وفيران وبدري وليفاندوفسكي ورافينيا وإينياكي بينيا وجو فيليكس وكريستينسن وفيرمين وماركوس ألونسو وأوريول روميو وفيتور روكي وسيرجي روبرتو وكوندي والأمين جمال ومارك كاسادو وكوتشين وكوبارسي وإيكتور فورت.

 

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