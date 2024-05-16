المركز الثقافي الكورى يحتفل بذكرى تأسيسه العاشرة فى الأوبرا

الفجر الفني
بوابة الفجر

 

ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلي إجراء حوار إبداعي مع مختلف دول العالم تستضيف دار الأوبرا  برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفل انطلاق فعاليات أسبوع ثقافى بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس المركز الثقافى الكورى فى مصر وذلك فى السابعة والنصف مساء السبت 18 مايو على المسرح المكشوف بدار الأوبرا

 

يتضمن البرنامج عرض بعنوان Ulsuu،Earth ويضم العديد من الرقصات العالمية بطابع الأداء الكوري "بي-بوينج" والرقص الحديث بمشاركة  فرقة  Goblin Party وفريق البى بوى Gamblerz Crew منها توتنج المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، مارينيرا الرومانسية من بيرو، الهاكا من نيوزيلندا، يصاحب الحفل معرض للأقنعة التقليدية الكورية والمسجلة ضمن التراث الثقافي غير المادي للبشرية التابع لليونسكو في عام 2022 والتى تروى جزء من تاريخها هذا اللون الفنى الثرى كما يقدم عدد من المتخصصين الكوريين خلال الأسبوع الثقافى ورش عمل لتصميم الأقنعة التى ترتبط برقصة " تالتشوم" التقليدية وهى تقنية فريدة تجمع بين التاريخ والتقاليد والتراث الشعبى عبر المزج بين الرقص والغناء والإلقاء المسرحى وتختتم فعاليات الأسبوع الثقافى الكورى الجمعة 24 مايو علي المسرح المكشوف.

فرقة Goblin Party
فرقة Goblin Party
فرقة Goblin Party
فرقة Goblin Party
فرقة Goblin Partyفرقة Goblin Party

فرقة Goblin Party

 

جدير بالذكر أن فرقة Goblin Party تأسست عام 2007 من مجموعة من المصممين والعارضين، كما حققت فرقة Gamblerz Crew التى تكونت عام 2002 العديد من الإنجازات في مهرجان Battle of the Year، وهي أحد أفضل أربعة مسابقات في العالم لرقص البي-بوينج وتقام في ألمانيا.

دار الأوبرا المصرية وزراة الثقافة المصرية الدكتورة لمياء زايد المركز الثقافي الروسي

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