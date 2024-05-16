شروط التقديم على وظائف وزارة الزراعة

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بوابة الفجر

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ومع مستوى البطالة المتزايد في البلاد، قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالإعلان عن فرص عمل شاغرة تحت مسمى "مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة" بالوزارة. 

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص العمل للشباب والباحثين عن عمل، ويتوجب على الراغبين في التقديم لهذه الوظيفة تقديم طلباتهم قبل نهاية يوم 8 يونيو المقبل، ويتضمن الإعلان شروط وطريقة التقديم لهذه الفرصة الوظيفية في وزارة الزراعة.

شروط التقديم على الوظائف الخالية

قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالإعلان عن بعض الشروط التي لا بد من توفرها في الراغبين في الحصول على تلك الوظيفة وهي كالآتي:

  • اولا: لا بد أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل علي يتوافق مع طبيعة العمل.
  • ثانيا: إرفاق أصل زائد 7 صور ضوئية لكل من صورة ضوئية للبطاقة الشخصية، 8 صور شخصية، بيان ابرز الإنجازات معتمدا، طلب شغل وظيفه، بيان حاله وظيفية، شهادة قانونية، ملفا يتم سحبه من مكان التقديم واستكمال بياناته.

طريقة التقديم على الوظائف الخالية بوزارة الزراعة

لكى يتمكن المواطن من تقديم الملف الخاص به لشغل الوظيفة المتاحة لا بد من أن يتم تسليم الطلبات يد بيد وذلك إلى ادارة التعبئه والاختيار والكائنة في مبنى استصلاح الأراضي الدور الحادي عشر والعنوان تفصيلا 1 شارع نادي الصيد الدقي الجيزة.

المهارات المطلوبة لفرصة الوظائف الخالية بوزارة الزراعة

قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالإعلان عن المهارات المطلوبة لفرصة الوظائف الخالية حتى يستطيع المواطن الظفر بتلك الوظيفة وتلك المهارات هي:

 

  • أولا: لا بد أن يكون المتقدم لديه القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.
  • ثانيا: لا بد من استطلاع رأي الهيئة العامة للرقابة الإدارية.
  • ثالثا: أن يكون المتقدم لديه الخبرة الفنية التخصصية في إحدى المجالات المطلوبة ومراجعتها لمدة خمس سنوات على الأقل.
  • رابعا: عدم إدانة المتقدم في أي محاكم طول فترة العمل الخاصة به.
  • خامسا: لا بد أن يكون المتقدم تم منحه تقرير تقويم اداء بمرتبة كفء على أقل تقدير، وذلك خلال العامين الماضيين.
  • سادسا: أن يقوم بالتحديث الدوري للسجل الخاص بالأداء وإعداد التقارير الخاصة بتقويم الأداء وارفاقها إلى المستوى الذي يليه، وذلك طبقا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
  • سابعا: إعداد الخطة السنوية للإدارة العامة والبرامج والاحتياجات التشغيلية ومتابعة تنفيذ تلك الخطة وتقديم المقترحات المطلوبة لتطوير العمل داخل المؤسسة.
  • ثامنا: يقترح المطلوب من الموارد البشرية وذلك في ظل تحليل الاعباء الخاصة بالعمل وكذلك الاحتياجات التدريبية اللازمة لرفع الكفاءة الخاصة بالموظفين.
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