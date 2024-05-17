السفير العرابي: التعصب الديني شئ متأصل في الشخصية الإسرائيلية

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن خسائر الأرواح أكثر ما يؤلم الإسرائيليين، موضحًا: "التعصب الديني شئ متأصل في الشخصية الاسرائيلية واليهودية وهو موضوع مهم جدا ويجب وضعه في الاعتبار عند تحليل المواقف".

وأضاف خلال حوار ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز: "وهم يقولون علي نفسهم الوحدة الديمقراطية في المنطقة وهذا غير منطقي وصحيح، ورئيس الوزراء له سلطة مطلقة والكنيست الإسرائيلي ليس لديه القدرة علي وقف إطلاق النار، ولكن رئيس الوزراء هو من يقرر مع مجلس الحرب كأن هناك دولة دون مؤسسات".

وتابع: "والعالم أجمع يسير ورائه، ونحن أمام مجتمع معقد لحد كبير، ولكن الإقليم لديه محددات فلا بد من الالتزام بهذه المحددات، وعدم الخروج عنه، ومحددات الإقليم بسيطة وجملية السلام والاستقرار والتنمية".