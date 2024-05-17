بهذه الطريقة.. اضبط تردد قناة كراميش 2024

البحث عن تردد قناة كراميش الجديد ازداد بشكل ملحوظ بين الآباء وأولياء الأمور في الآونة الأخيرة. فقناة كراميش تحظى بشعبية كبيرة لدى الأطفال، إذ تُعَدُّ واحدة من القنوات الرائدة التي تُقدم محتوى مسلٍ وترفيهي يلفت انتباههم. ومن هنا، نقدم لكم في هذا المقال عبر موقعنا "بوابة الصبح" تردد قناة كراميش على النايل سات وعرب سات، بالإضافة إلى كيفية تنزيلها على جهازك بالخطوات، فتابعونا للمزيد من المعلومات.

تردد قناة كراميش كيدز على الأقمار الصناعية 2024

تعتمد قناة كراميش للأطفال على اختيار محتواها بعناية لجذب الأطفال، كما تقدم محتوى مميزًا يضمن تشويق الصغار، وإليكم تردد قناة كراميش عبر النايل سات:



القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.



تردد قناة كراميش على العرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.



أشهر الأغاني من قناة كراميش الجديدة



تشتهر قناة كراميش للأطفال بقائمة متنوعة من الأناشيد التي تجذب الأطفال مثل:

“يا أحفادي” لـ وسيم عواد وبيسان صيام.

“يا شرطي” لـ حبيبي بيبي.

“لازم نحكي” بسم الله دون إيقاع.

“وين الساعة” لـ زينة عواد.

“سوسو غلطت يا حرام”.

“ماما وبابا زعلانين شو عملتي يا سوسو”.

“خطة”، “بدي غيب”.



خطوات تنزيل قناة كراميش للأطفال على جهاز الاستقبال



تفضلوا باتباع الخطوات التالية لضبط تردد قناة كراميش على الرسيفر:

قم بالضغط على زر “Menu” على جهاز الرسيفر الخاص بك.

افتح القائمة الرئيسية على الشاشة.

انتقل إلى قسم “تنزيل وإضافة التردد” أو ما يشابه.

اختر “التثبيت اليدوي” أو “التثبيت اليدوي للقنوات”.

حدد القمر الصناعي المناسب لقناة كراميش.

قم بإدخال التردد المناسب لقناة كراميش.

حدد الاستقطاب (عمودي أو أفقي) ومعدل الترميز.

انقر على زر “البحث” أو “بحث القنوات”.

بعد اكتمال البحث، اختر “موافق” أو “OK” لتثبيت قناة كراميش على جهاز التلفزيون الخاص بك.