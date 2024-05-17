السعودية والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة النظيفة والمعادن الحرجة

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية بندر بن إبراهيم الخريف مع وزيرة الطاقة الأمريكية "جينيفر جرانهولم"، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة النظيفة والمعادن الحرجة والتعدين، وذلك خلال زيارتها الرسمية للمملكة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع، الذي، زيادة التبادل التجاري وتنمية الصادرات غير النفطية بين البلدين.

وتطرّقت المباحثات أيضًا إلى تشجيع الاستثمار في مشاريع التعدين في البلدين، وتعزيز التعاون في قطاع التعدين المستدام، بما يتماشى مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى التصدي لتحديات تغير المناخ، وحماية البيئة، وتعزيز الاستدامة.