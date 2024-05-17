النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط مؤشرات على تحسن الطلب



ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة السابع عشر من مايو أيار، إذ يتجه خام برنت نحو أول مكاسب أسبوعية في 3 أسابيع بدعم من تحسن الطلب العالمي وتباطؤ التضخم في أميركا.

وعززت مؤشرات اقتصادية صدرت في أميركا هذا الأسبوع التفاؤل حيال الطلب العالمي، إذ سجل التضخم هناك مستويات أقل من التوقعات خلال شهر أبريل نيسان، مما يدعم توقعات خفض الفائدة.

واكتسبت التوقعات المزيد من الزخم بعد بيانات صدرت أمس الخميس وأظهرت استقرار سوق العمل في أميركا.

وقد يساعد انخفاض الفائدة في خفض قيمة الدولار الأمر الذي من شأنه أن يجعل النفط أقل تكلفة للمستثمرين حائزي العملات الأخرى ويعزز الطلب.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.3% إلى 83.51 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.1% مسجلة 79.34 دولار للبرميل.

وتتجه العقود الآجلة لخام برنت لتسجيل ارتفاع أسبوعي 1% فيما تتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس لتحقيق مكسب أسبوعي عند 1.4%.