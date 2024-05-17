

تسارع معدل التضخم السنوي في دبي إلى 3.91% في شهر أبريل/ نيسان الماضي مقارنة مع 3.34% في شهر مارس/ آذار الذي سبقه، ليسجل أعلى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما تجاوز 4%.

يعزى هذا التسارع إلى ارتفاع أسعار فئة السكن، والتي تمثل الثقل الأكبر في التضخم، بنسبة 6.5% في أبريل/ نيسان مقارنة مع ارتفاع بنسبة 6.3% في مارس/ آذار الماضي.

بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 3.3% في أبريل/ نيسان مقارنة مع انكماش بنسبة 1.9% في الشهر الذي سبقه.

كما ارتفعت أسعار فئة المطاعم والفنادق بنسبة 2.2% في أبريل/ نيسان مقارنة مع ارتفاعًا نسبته 1.2% في مارس/ آذار.

كما ارتفع التضخم في دبي، على أساس شهري، بنسبة 0.76% في شهر أبريل/ نيسان مقارنة مع 0.24% في شهر مارس/ آذار الذي سبقه.